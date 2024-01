Deutsche Post Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Die Anleger-Stimmung bei Deutsche Post in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen Wochen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt guten Einschätzung des Unternehmens führt. Dies ergibt sich auch aus den konkret berechenbaren Handelssignalen, die aus den sozialen Medien gewonnen wurden. Es wurden 2 negative und 3 positive Signale identifiziert, was zu einer Gesamtempfehlung von "Gut" für die Anleger-Stimmung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist die Deutsche Post derzeit eine Rendite von 4,15 % auf. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("Luftfracht und Logistik") von 6,19 % wird dies als eher schlecht eingestuft. Die Differenz von 2,03 Prozentpunkten führt zur Bewertung "Schlecht" hinsichtlich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) der Deutsche Post liegt bei 38,3, was als neutrale Situation interpretiert wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 53, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die Stimmung und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien haben sich für Deutsche Post in den letzten Wochen kaum verändert. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine überwiegend positive Anleger-Stimmung in Bezug auf Deutsche Post, während die Dividendenrendite und der Relative Strength Index auf neutrale Werte hinweisen. Die allgemeine Bewertung der Aktie auf dieser Stufe ist daher "Neutral".