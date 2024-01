Deutsche Post Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post AG":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln sind kurzfristig Kursrücksetzer wahrscheinlicher, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Aktuell liegt der RSI7 für die Deutsche Post bei 73,13 Punkten, was auf eine Überkaufung hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine neutralere Einschätzung, da die Deutsche Post auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist.

Im Vergleich zur Luftfracht und Logistik-Branche hat die Deutsche Post in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +10,72 Prozent erzielt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Die Dividendenrendite von 4,06 Prozent liegt jedoch 2,31 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, wodurch die Dividendenpolitik der Deutschen Post von der Redaktion als "Schlecht" bewertet wird.

In Bezug auf trendfolgende Indikatoren wird sowohl der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt als auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt betrachtet. Der aktuelle Schlusskurs der Deutschen Post liegt nahe dem 200-Tage-Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs über dem 50-Tage-Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Zusammenfassend erhält die Deutsche Post auf Basis der technischen Analyse ein "Gut"-Rating.