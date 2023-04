Deutsche Post-Aktie: Zeit, Gewinne zu realisieren?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Die Deutsche Post-Aktie schraubte sich in den vergangenen sechs Monaten um ganze 37% nach oben und steht aktuell auf dem höchsten Stand seit rund sechs Monaten. Dabei ging es alleine in den vergangenen drei Monaten um 19% nach oben für die Post-Aktie. Das langfristige Bild: Im Fokus: Deutsche Post-Aktie An der Börse legten Deutsche Post-Papiere in der Zehn-Jahres-Betrachtung...