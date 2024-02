Deutsche Post Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post AG":

Die Aktie von Deutsche Post wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 12,85 liegt sie insgesamt 40 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Luftfracht und Logistik" von 21,37. Dies führt zu einer positiven fundamentalen Analyse und einer Einstufung als "Gut".

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben soziale Plattformen überprüft und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Deutsche Post diskutiert. Diese soziale Analyse, ergänzt durch Handelssignale, führt zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie.

In Hinblick auf die technische Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 42,45 EUR für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag liegt bei 42,995 EUR, was eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Deutsche Post liegt bei 43,11 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 58,33 keine Überkäufe oder Überverkäufe an, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Basierend auf diesen Analysen erhält die Deutsche Post-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.