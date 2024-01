Deutsche Post Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post AG":

Die Deutsche Post wird anhand verschiedener Analysemethoden bewertet und erhält insgesamt gute Bewertungen. Bei der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet, wobei Deutsche Post mit einem Wert von 13,05 im Vergleich zur Branche "Luftfracht und Logistik" deutlich günstiger bewertet wird. Das Branchen-KGV liegt bei 25,21, was einen Abstand von 48 Prozent ergibt und die Aktie als unterbewertet einstuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse der Deutschen Post weder überkauft noch -verkauft betrachtet werden. Der RSI liegt bei 38,3 und der RSI25 bei 53, was darauf hindeutet, dass die Situation als neutral bewertet wird.

In Bezug auf die technische Analyse wird der Schlusskurs der Deutschen Post-Aktie im Vergleich zum 200- und 50-Tages-Durchschnitt analysiert. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 45,275 EUR, was eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt.

Im Branchenvergleich hat die Deutsche Post in den letzten 12 Monaten eine Performance von 18,24 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Luftfracht und Logistik"-Branche im Durchschnitt nur um 6,32 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +11,93 Prozent im Branchenvergleich für Deutsche Post.

Insgesamt erhält die Deutsche Post gute Bewertungen in den Kategorien fundamentale Analyse, Relative Strength Index, technische Analyse und Branchenvergleich Aktienkurs.