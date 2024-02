Deutsche Post Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post AG":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für die Deutsche Post heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 45,61 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Deutsche Post weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 54,42, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung für die Aktie hindeutet. Insgesamt erhält die Deutsche Post somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Ein weiterer Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf die Deutsche Post zeigte die Beitragsanzahl eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung erhielt jedoch ein "Schlecht"-Rating, was auf eine negative Änderung hinweist. Somit bekommt die Aktie der Deutschen Post bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Deutschen Post bei 13,55, was unter dem Branchendurchschnitt (25,58) liegt. Somit wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als unterbewertet betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Deutsche Post-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 42,44 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs (44,52 EUR) liegt somit auf ähnlichem Niveau, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt ein ähnliches Bild, sodass die Deutsche Post-Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating erhält. In Summe wird die Deutsche Post-Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating versehen, basierend auf der technischen Analyse.