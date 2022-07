Deutsche Post-Aktie: Wie geht es nur weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Die Deutsche Post hat in der zurückliegenden Woche seine erste Rate des Aktienrückkaufs gesteigert. Für Investoren bitter, das Wertpapier tendiert in Richtung Süden. Das Volumen wurde um 300 Millionen Euro auf 800 Millionen Euro angehoben, kündigte das im DAX gelistete Unternehmen am vergangenen Dienstag an. Beim derzeitigen Börsenkurs bedeutet das eine Steigerung von ungefähr 0,7 Prozent des Stammkapitals. Der im… Hier weiterlesen