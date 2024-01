Deutsche Post Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post AG":

In den letzten Wochen gab es bei der Deutschen Post keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild. Das bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt, die als Grundlage für diese Auswertung dienen. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Stärke der Diskussionen gab es jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt wird der Deutsche Post für dieses Stimmungsbild daher eine "Schlecht"-Einschätzung zugeschrieben.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über die Deutsche Post wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, wobei an neun Tagen positive Themen dominierten und an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonderen positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute jedoch als "Gut" eingestuft.

Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit überwiegend "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen. Daher erhält die Deutsche Post auf Basis des Anleger-Sentiments insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie der Deutschen Post ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,4 auf, was 59 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Luftfracht und Logistik". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, wodurch die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Deutsche Post-Aktie beträgt aktuell 53, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist ebenfalls stabil (Wert: 44,89), wodurch die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält.

Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für die Deutsche Post daher ein "Neutral"-Rating.