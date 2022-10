Deutsche Post-Aktie: Was ist hier los?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Die Deutsche Post-Aktie fällt kurz vor dem Wochenende deutlich in den Keller - aktuell geht es um rund 3,5% nach unten. Nur noch die Adidas-Aktie und Puma ist heute schwächer. Dabei haben Deutsche Post-Aktionäre auf Jahressicht ganze 35% an Wert verloren. Was macht die Deutsche Post-Aktie langfristig? Deutsche Post-Aktie im Fokus In den vergangenen zehn Jahren weist die...