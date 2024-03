Deutsche Post Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post AG":

In den letzten Wochen konnte bei Deutsche Post eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies basiert auf einer Auswertung der sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders positiven Themen zeigen. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was positiv bewertet wird. Zusammenfassend erhält Deutsche Post daher eine gute Bewertung in diesem Bereich.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt Luftfracht und Logistik liegt die Dividende von Deutsche Post mit 4,15 % niedriger, da die Differenz 2,33 Prozentpunkte beträgt. Daher wird die Ausschüttung als schlecht eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Deutsche Post Aktie sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als überkauft eingestuft wird, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Deutsche Post bei 42,5 EUR liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 39,355 EUR erreicht hat. Dies führt zu einer schlechten Bewertung aufgrund des Abstands zum GD200 und GD50.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für Deutsche Post basierend auf den genannten Kriterien.