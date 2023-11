Deutsche Post Aktie: Viel Lärm um nichts!

An der Börse Xetra notiert die Aktie Deutsche Post am 30.10.2023, 20:02 Uhr, mit dem Kurs von 36.52 EUR. Die Aktie der Deutsche Post wird dem Segment "Luftfracht und Logistik" zugeordnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Deutsche Post auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 4,06 Prozent liegt Deutsche Post 2,69 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Luftfracht und Logistik" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 6,75. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Sell"-Bewertung.

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 10,4 ist die Aktie von Deutsche Post auf Basis der heutigen Notierungen 55 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Luftfracht und Logistik" (23,29) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Deutsche Post-Aktie hat einen Wert von 82,29. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überkauft und erhält eine "Sell"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (64,97). Der RSI25 liegt bei 64,97, was bedeutet, dass Deutsche Post hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Sell"-Rating für Deutsche Post.