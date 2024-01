Deutsche Post Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post AG":

Das Anleger-Sentiment für die Deutsche Post-Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Der Großteil der Diskussionen in den sozialen Medien war von optimistischen Themen geprägt, mit nur einem Tag, an dem negative Kommentare überwogen. In den letzten ein, zwei Tagen gab es jedoch keine speziell positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Basierend auf dieser Stimmungslage erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Eine detaillierte Analyse der Kommunikation zeigt jedoch, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale dominierten, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Von fundamentalen Gesichtspunkten aus betrachtet, weist die Aktie der Deutschen Post ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,4 auf, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Luftfracht und Logistik"-Branche (25,37) eine Unterbewertung signalisiert. Aus fundamentaler Sicht ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Deutsche Post-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 42,3 EUR. Der letzte Schlusskurs von 44,755 EUR weicht um +5,8 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (42,48 EUR) liegt mit einer Abweichung von +5,36 Prozent über dem letzten Schlusskurs und erhält somit ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird die Deutsche Post-Aktie somit aus charttechnischer Sicht positiv bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus der "Industrie" hat die Deutsche Post-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 18,24 Prozent erzielt, was mehr als 11 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Luftfracht und Logistik"-Branche (8,16 Prozent) übertrifft die Deutsche Post mit 10,08 Prozent deutlich die durchschnittliche Rendite. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.