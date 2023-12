Deutsche Post Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die Deutsche Post hat eine Dividendenrendite von 4,06 Prozent, was 2,39 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur Branche "Luftfracht und Logistik" ist die Aktie daher eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird die Deutsche Post auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 42,16 EUR, während der Kurs der Aktie bei 44,93 EUR liegt, was einer Abweichung von +6,57 Prozent entspricht. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage von 41,2 EUR zeigt eine Abweichung von +9,05 Prozent, was insgesamt zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Fundamental betrachtet ist die Deutsche Post im Vergleich zur Branche "Luftfracht und Logistik" unterbewertet, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,4 im Vergleich zu einem Branchen-KGV von 25,62. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Deutsche Post momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 63,51 Punkte und die Aktie wird als "Neutral" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist die Deutsche Post überverkauft und wird daher mit "Gut" bewertet.

Insgesamt wird die Deutsche Post mit einer gemischten Bewertung in Bezug auf Dividendenrendite, technische und fundamentale Analyse sowie den Relative Strength Index bewertet.