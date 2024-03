Deutsche Post Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post AG":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Deutsche Post beträgt 12, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 21,15 für die "Luftfracht und Logistik" unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Statistische Auswertungen der historischen Daten zeigen zudem einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen. Dies führt insgesamt zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments in Bezug auf die Aktie.

Die Dividendenrendite von Deutsche Post liegt derzeit bei 4,15 Prozent und somit unter dem Branchendurchschnitt von 6,4 Prozent für die "Luftfracht und Logistik"-Branche. Infolgedessen wird die Dividendenpolitik der Aktie von der Redaktion als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat sich Deutsche Post im letzten Jahr sehr gut entwickelt. Mit einer Rendite von 18,24 Prozent liegt sie deutlich über dem Durchschnitt von 5,97 Prozent für die "Luftfracht und Logistik"-Branche. Diese Entwicklung führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.