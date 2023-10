Deutsche Post Aktie: Quartalszahlen in Sicht, Analystenprognose und Kursrückblick

Die Aktie hat in den letzten Tagen einen deutlichen Kursrückgang verzeichnet und ist unter die 50-Tage-Linie gefallen. Der nächste Widerstand liegt bei 45,00 EUR. Sollte dieser durchbrochen werden, könnte die Aktie weiterhin an Wert verlieren. In diesem Fall könnte der nächste Widerstand bei 42,00 EUR liegen.

Langfristig betrachtet bleibt die Aktie jedoch weiterhin attraktiv. Die Deutsche Post ist ein solides Unternehmen mit einer starken Marktposition und profitablen Geschäftsbereichen wie dem internationalen Paketgeschäft und der E-Commerce-Logistik. Zudem hat das Unternehmen in den letzten Jahren eine solide Dividendenrendite von rund 3% geboten.

Es bleibt jedoch abzuwarten, wie sich das Unternehmen in den kommenden Quartalen entwickeln wird und ob es seine Prognosen erreichen kann. Daher sollten Aktionäre ihre Investitionsentscheidungen sorgfältig abwägen und sich nicht nur auf Schätzungen von Analysten verlassen.

Fazit

Die Deutsche Post wird in 135 Tagen ihre Quartalszahlen für das 4. Quartal vorlegen. Analystenschätzungen zufolge wird mit einem starken Umsatzsprung und einer positiven Gewinnentwicklung gerechnet. Langfristig betrachtet bleibt die Aktie attraktiv, doch kurzfristig könnten weitere Kursverluste drohen.

Aktionäre sollten daher genau beobachten, wie sich das Unternehmen in den kommenden Monaten entwickelt und ihre Entscheidungen sorgfältig abwägen.

This article gives a brief overview of the upcoming quarterly report of Deutsche Post and provides insights into analysts’ expectations for the company’s revenue and profit numbers. It also discusses the performance of Deutsche Post stock in comparison to the previous year. The article concludes by highlighting the importance of carefully considering investment decisions and monitoring the company’s progress in the coming months.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Deutsche Post-Analyse von 22.10. liefert die Antwort:

Wie wird sich Deutsche Post jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Deutsche Post Aktie

Deutsche Post: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...