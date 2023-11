Deutsche Post Aktie: Quartalszahlen in 114 Tagen – Prognose deutet auf starkes Umsatzplus

Bonn, Deutschland – In 114 Tagen wird das Deutsche Post Unternehmen mit Sitz in Bonn, Deutschland seine Quartalsbilanz für das 4. Quartal vorlegen. Mit welchem Umsatz und Gewinnzahlen können Aktionäre rechnen? Und wie entwickelt sich die Deutsche Post Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Es sind nur noch 114 Tage bis die Deutsche Post Aktie mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 45,51 Mrd. EUR vor Börseneröffnung die neuen Quartalszahlen vorstellen wird. Aktionäre als auch Analysten warten gebannt auf das Ergebnis. Denn die Analystenhäuser rechnen laut Datenanalyse aktuell mit einem starken Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal.

Die Experten erwarten eine Steigerung des Umsatzes um beeindruckende +83,62 Prozent auf 43,66 Mrd. EUR gegenüber dem letzten Jahr im selben Zeitraum (23,78 Mrd. EUR). Auch der Gewinn soll laut den Schätzungen der Analysten um +55,96% steigen und voraussichtlich bei 2,06 Mrd. EUR liegen.

Was bedeutet dies nun für die Aktionäre? Auf Jahressicht prognostizieren Fachleute eine positive Entwicklung der Deutschen Post Aktie. Der Umsatz soll demnach um +83,62 Prozent steigen und der Gewinn um +55,96 Prozent auf insgesamt 8,36 Mrd.EUR anwachsen.

Die Kursentwicklung in den vergangenen Monaten zeigt ein leichtes Plus von +0,09% in den letzten 30 Tagen. Diese Zahlen deuten darauf hin, dass Aktionäre die Quartalsschätzungen bereits teilweise einpreisen.

Analysten geben einen Ausblick auf den Aktienkurs von Deutsche Post. Nach ihren Prognosen könnte der Kurs in den nächsten 12 Monaten bei 50,70 EUR stehen, was eine Gewinnspanne von +30,12% bedeuten würde.

Die Charttechnik deutet kurzfristig auf eine Unterstützung für die Deutsche Post Aktie hin.

Fazit: Die kommenden Quartalszahlen der Deutschen Post werden mit Spannung erwartet. Analysten prognostizieren ein starkes Umsatzwachstum und einen Anstieg des Gewinns im Vergleich zum Vorjahr. Aktionäre können somit potenziell positive Entwicklungen im kommenden Jahr erwarten. Dennoch sollten Investitionen stets sorgfältig geprüft und individuell bewertet werden.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Deutsche Post-Analyse von 12.11. liefert die Antwort:

Wie wird sich Deutsche Post jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Deutsche Post Aktie

Deutsche Post: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...