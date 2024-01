Deutsche Post Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Der Aktienkurs der Deutschen Post übertrifft die durchschnittliche Jahresperformance des Industriesektors um mehr als 11 Prozent, mit einer Rendite von 18,24 Prozent. In der Luftfracht und Logistik-Branche erzielt das Unternehmen eine Rendite von 10,09 Prozent, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 8,15 Prozent liegt. Dies führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme positiver Kommentare über die Deutsche Post in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt eine positive Tendenz, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Die Häufigkeit der Diskussionen über das Unternehmen liegt im normalen Bereich, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Deutsche Post ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,4 auf, was 59 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 25,38. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer positiven Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Deutschen Post liegt bei 74,47, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 37, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.