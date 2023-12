Deutsche Post Aktie: Nächster Hammer kommt!

Die Deutsche Post hat in Bezug auf ihre Dividendenpolitik momentan eine negative Differenz von -2,55 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Luftfracht und Logistik". Aufgrund dessen erhält das Unternehmen von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Deutschen Post bei 10,4 und damit unter dem Branchendurchschnitt von 25,94. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist, weshalb sie eine "Gut"-Bewertung erhält.

Bei der technischen Analyse schneidet die Deutsche Post ebenfalls positiv ab. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 45,745 EUR, was einem Unterschied von +8,79 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Sowohl der 200- als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen positive Abweichungen, weshalb die Aktie in diesem Bereich ebenfalls eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Deutsche Post auf 7-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft, da der RSI bei 41,43 Punkten liegt und somit weder überkauft noch überverkauft ist. Auf 25-Tage-Basis hingegen wird das Unternehmen als "Gut" bewertet, da der RSI25 bei 14,02 liegt und somit auf eine Überverkaufssituation hinweist.

Insgesamt erhält die Deutsche Post aufgrund dieser Analysen eine positive Bewertung und zeigt Potenzial für Investitionen.