Deutsche Post Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die Deutsche Post bietet ihren Investoren derzeit eine Dividendenrendite von 4,06 %, was jedoch 2,33 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens. Darüber hinaus zeigt die Diskussionsintensität im Netz eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Auf der fundamentalen Seite gilt die Aktie von Deutsche Post als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 10,4 insgesamt 59 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung in der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Deutsche Post in den letzten 12 Monaten eine Performance von 18,24 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +10,94 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnittswert des "Industrie"-Sektors lag die Deutsche Post um 12,49 Prozent darüber, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.