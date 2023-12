Deutsche Post Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz rund um die Deutsche Post-Aktie haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, lautet das Fazit einer Analyse der sozialen Medien. Aufgrund dessen wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

Ein weiteres Kriterium zur Beurteilung der Aktienkursdynamik ist der Relative Strength Index (RSI). Für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt der RSI der Deutschen Post bei 80,43, was eine Einstufung als "Schlecht" zur Folge hat. Der RSI für 25 Tage beträgt 58,88, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln die Stimmungen und Meinungen der Anleger wider. In den letzten Wochen überwogen dabei positiven Einschätzungen, während in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert wurden. Insgesamt führt dies zu einer Einschätzung als "Neutral". Im zurückliegenden Zeitraum wurden 7 positive Handelssignale und keine negativen ermittelt, was letztendlich zu einer Bewertung als "Gut" führt. Zusammengefasst ist die Meinung der Redaktion, dass die Aktie der Deutschen Post in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der Industrie hat die Deutsche Post im letzten Jahr eine Rendite von 18,24 Prozent erzielt, was 13,21 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite in der Branche "Luftfracht und Logistik" beträgt 9,81 Prozent, wobei die Deutsche Post 8,44 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.