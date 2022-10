Deutsche Post-Aktie: Konzern zündet Klimaschutz-Boost!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Die Deutsche Post setzt sich für die Dekarbonisierung ein: Wie der Bonner Logistikkonzern am Dienstag mitteilte, biete die Frachttochter „DHL Freight“ den Dienst „GoGreen Plus Service“ nun auch für den Straßenverkehr an. Das Ganze basiert auf dem sogenannten Carbon Insetting. Damit können Kunden ihre CO2- und sonstigen Treibhausgasemissionen kompensieren, indem sie in grüne Technologien und Kraftstoffe investieren. Deutsche Post: DHL-Manager… Hier weiterlesen