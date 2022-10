Deutsche Post-Aktie: Jetzt geht die Post richtig ab!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Die Krisen scheinen an der Deutschen Post abzuprallen: Wie der Bonner Konzern am Montag überraschend bekannt gab, werde man im laufenden Jahr mehr Gewinn einfahren als bislang erwartet. Die Post begründet das mit einem sehr guten laufenden Geschäft im Sommer mit Frachtgütern und bei Lieferketten-Diensten. Das Management werde deshalb im Rahmen der Zwischenbilanz am 8. November die Prognose anheben. Hintergrund:… Hier weiterlesen