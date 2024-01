Deutsche Post Aktie: Interessante Aussichten?

Derzeit ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Deutschen Post mit 13 bewertet, was bedeutet, dass die Börse 13,05 Euro für jeden Euro Gewinn zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Luftfracht- und Logistikbranche ist dieser Wert um 48 Prozent niedriger. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft, da er unterbewertet ist.

Analysten haben neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch die Stimmung in sozialen Medien berücksichtigt und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen zu Deutsche Post diskutiert. Dies führt zu einer positiven Einstufung der Aktie. Allerdings ergab die Analyse von Handelssignalen eine "Schlecht" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale, was zu einer gemischten Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Deutsche Post mit 4,15 % unter dem Branchendurchschnitt Luftfracht und Logistik (6,18 %), was zu einer niedrigeren Bewertung führt.

Das Sentiment und Buzz zeigen eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes in den letzten Wochen. Während die Anzahl der Beiträge über das Unternehmen zugenommen hat und daher eine "Gut"-Bewertung erhält, ist das allgemeine Stimmungsbild eher negativ. Dadurch wird das Unternehmen insgesamt als "Schlecht" eingestuft.