Deutsche Post Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Die Deutsche Post hat eine Dividendenrendite von 4,15 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Luftfracht und Logistik"-Branche ergibt sich eine Differenz von -4,74 Prozent. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance liegt die Rendite der Deutsche Post-Aktie mit 18,24 Prozent deutlich über der des Sektors "Industrie". Auch im Vergleich zur "Luftfracht und Logistik"-Branche liegt die Rendite mit 13,4 Prozent deutlich höher. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität zur Deutsche Post-Aktie nur eine schwache Aktivität hervorbringt. Daher wird für diesen Faktor eine "Schlecht"-Einschätzung abgegeben. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Deutsche Post daher ein "Schlecht"-Wert.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Die Analyse der Handelssignale aus den sozialen Medien zeigt 3 "Schlecht"- und 6 "Gut"-Signale. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut" Empfehlung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.