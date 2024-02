Deutsche Post Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post AG":

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung rund um die Deutsche Post in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso wurde keine signifikante Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, weshalb auch die Diskussionsstärke als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher ebenfalls als "Neutral" bewertet.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Deutschen Post bei 13,55 liegt und somit deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt in der Luftfracht- und Logistikbranche ist. Das Branchen-KGV liegt bei 25,53, was eine Unterbewertung um 47 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Analyse wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Dividende schüttet die Deutsche Post eine Dividendenrendite von 4,15 % aus, was 1,87 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 6,03 % ist. Auf Basis dieser Zahlen führt dies zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Deutsche Post-Aktie ein neutrales Rating hat. Der RSI7-Wert liegt bei 70,55, was auf eine "Schlecht"-Empfehlung hindeutet, während der RSI25-Wert bei 52,46 liegt, was eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.