Deutsche Post Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über die Deutsche Post in den sozialen Medien diskutiert. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie wird daher heute als "Gut" eingestuft. Eine tiefere und automatische Analyse der Kommunikation hat jedoch ergeben, dass in letzter Zeit hauptsächlich negative Signale im Vordergrund standen. Aus diesem Grund erhält die Deutsche Post insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

In Bezug auf die Dividendenpolitik wird die Deutsche Post von den Analysten heute mit einer "Schlecht"-Bewertung konfrontiert, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell negativ ausfällt im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Luftfracht und Logistik".

Im Rahmen der fundamentalen Analyse ist die Aktie der Deutschen Post auf Basis eines Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 10,4 deutlich unterbewertet, verglichen mit anderen Unternehmen aus der Branche "Luftfracht und Logistik", die mit einem KGV von 25,37 bewertet werden. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung aus Sicht der fundamentalen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Deutsche Post-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und erhält somit ein "Neutral"-Rating sowohl für den RSI der letzten 7 Tage als auch für den RSI der letzten 25 Handelstage.

Insgesamt ergibt die Analyse ein "Neutral"-Rating für die Deutsche Post-Aktie auf Basis des RSI.