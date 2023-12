Deutsche Post Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Die technische Analyse der Deutsche Post-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 42,02 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 46,17 EUR liegt, was einer Abweichung von +9,88 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (40,45 EUR) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +14,14 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Deutsche Post-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist die Deutsche Post mit einer Dividendenrendite von 4,06 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (6,7%) auf. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Deutsche Post-Aktie haben sich in den letzten Wochen deutlich positiv verändert. Dies wird positiv bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was ebenfalls positiv bewertet wird. Insgesamt erhält die Deutsche Post für diese Stufe daher ein "Gut".

Im Branchenvergleich Aktienkurs zeigt sich, dass die Deutsche Post mit einer Rendite von 18,24 Prozent mehr als 15 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt. Auch im Vergleich zur "Luftfracht und Logistik"-Branche liegt die Rendite der Deutschen Post deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält sie in dieser Kategorie ebenfalls ein "Gut"-Rating.