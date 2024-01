Deutsche Post Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post AG":

Der Aktienkurs der Deutschen Post hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 18,24 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Luftfracht und Logistik"-Branche im Durchschnitt um 7,27 Prozent, was einer Outperformance von +10,97 Prozent für die Deutsche Post entspricht. Außerdem verzeichnete der "Industrie"-Sektor eine mittlere Rendite von 6,13 Prozent, womit die Deutsche Post um 12,11 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Performance erhält die Deutsche Post ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Jedoch hat sich die Stimmung für die Deutsche Post in den letzten Wochen deutlich eingetrübt. Dies lässt sich durch starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkennen. Unsere Analyse zeigt, dass die Diskussionsstärke in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen verringert war, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung im Sentiment und Buzz.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet die Deutsche Post derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Luftfracht und Logistik, mit einer Differenz von 2,01 Prozentpunkten (4,15 % gegenüber 6,17 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Deutschen Post als Neutral-Titel einzustufen, mit einem RSI7-Wert von 61,76 und einem RSI25-Wert von 62,46. Dies führt zu einem Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.