Deutsche Post Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Die Deutsche Post wird derzeit positiv bewertet, basierend auf einer technischen Analyse. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 42,16 EUR, was bedeutet, dass der Aktienkurs (44,93 EUR) um +6,57 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 41,2 EUR zeigt eine Abweichung von +9,05 Prozent, was insgesamt zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen ergaben in den letzten zwei Wochen hauptsächlich Kaufsignale, was ebenfalls zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Fundamental betrachtet wird die Deutsche Post im Vergleich zur Branche (Luftfracht und Logistik) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 10,4, während das Branchen-KGV bei 25,62 liegt, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Deutsche Post derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 63,51 Punkten und der 25-Tage-RSI zeigt eine Überverkaufssituation, was zu einer insgesamt positiven Bewertung des RSI führt. Insgesamt wird die Deutsche Post in verschiedenen Analysebereichen als "Gut" bewertet.

