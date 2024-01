Deutsche Post Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post AG":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf die Aktie der Deutschen Post wurden in den sozialen Medien vorwiegend positive Meinungen geäußert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurden auch einige "Schlecht"-Signale festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung auf dieser Ebene von "Schlecht" führt.

Die Dividendenpolitik der Deutschen Post wird als "Schlecht" eingestuft, da das Unternehmen niedrigere Dividenden ausschüttet als der Branchendurchschnitt der Luftfracht und Logistik.

Der Relative Strength-Index basierend auf 7 und 25 Tagen weist die Deutsche Post-Aktie als Neutral-Titel aus, mit Werten von 61,76 und 62,46 für den RSI7 bzw. RSI25.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Deutsche Post in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt ist. Die Diskussionsstärke hat ebenfalls abgenommen, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene mit einem "Schlecht" bewertet.