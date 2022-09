Deutsche Post-Aktie: Dieser Deal soll Potenzial entfalten!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Deutsche Post greift in den Niederlanden zu: Wie der Bonner Logistikkonzern am Montag bekannt gab, habe man sich die Mehrheit an der niederländischen Firma Monta gesichert. Monta hilft Online-Shops Monta ist in den Niederlanden einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und Fulfillment-Services. Mit seinen 1.000 Mitarbeitern und 14 Standorten wickelt das Unternehmen 12 Millionen E-Commerce-Bestellungen ab und erwirtschaftete 2021… Hier weiterlesen