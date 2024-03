Deutsche Post Aktie: Da braut sich was zusammen!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post AG":

Das Anleger-Sentiment ist ein bedeutender Stimmungsindikator für die Beurteilung einer Aktie. In letzter Zeit stand auch die Aktie von Deutsche Post im Mittelpunkt der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Markt in den vergangenen Tagen besonders mit den positiven Themen rund um Deutsche Post. Dies führte insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung. Weitere Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen, dass überwiegend "Gut"-Signale abgegeben wurden. Insgesamt ergibt sich daher auf dieser Ebene ein "Gut"-Signal. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wobei hier der 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet wird. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Deutsche Post-Aktie beträgt aktuell 42,48 EUR. Der letzte Schlusskurs liegt damit deutlich darunter (-9,5 Prozent Abweichung im Vergleich), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem Wert von 43,45 EUR eine Abweichung nach unten (-11,52 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. In Summe erhält Deutsche Post auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 bzw. 25 Tagen. Der RSI der Deutsche Post liegt bei 94,64, was als überkauft betrachtet wird und somit zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 liegt bei 73, was ebenfalls als überkauft betrachtet wird und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht" vergeben.

Des Weiteren lässt sich die Deutsche Post auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Dabei zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Deutsche Post in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".