Deutsche Post-Aktie: DHL-Offensive in Indien – starkes Potenzial!

Die Deutsche Post startet eine Offensive in Indien: Wie der Bonner Konzern am Mittwoch mitteilte, werde die Tochter DHL Supply Chain 500 Millionen Euro in dem Land investieren, um Kapazitäten, Personal und Nachhaltigkeitsinitiativen auszubauen. Konkret will die Post-Tochter mit dem Geld in Indien einen großen Multi-Client-Standort betreiben und das bestehende Portfolio um 1,1 Millionen Quadratmeter Lagerfläche erweitern.