Deutsche Post Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post AG":

Die Diskussionen rund um Deutsche Post auf den sozialen Medien geben einen klaren Einblick in die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger. In den letzten zwei Wochen waren die Kommentare und Meinungen größtenteils positiv, was auch durch die vorwiegend positiven Themen rund um den Wert bestätigt wird. Aufgrund dieser Beobachtungen stufen wir das Unternehmen als "Gut" ein. Zudem konnten in diesem Zeitraum drei Handelssignale festgestellt werden, von denen drei als positiv und keines als negativ bewertet wurden. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung als "Gut" Aktie. Zusammenfassend ist die Anlegerstimmung bezüglich der Aktie von Deutsche Post als "Gut" angemessen bewertet.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Deutsche Post beträgt für einen Zeitraum von 7 Tagen 72,25, was auf eine Bewertung als "Schlecht" hindeutet. Für den RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt der Wert bei 29,16, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist Deutsche Post derzeit eine Dividendenrendite von 4,06 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt. Mit einer Differenz von lediglich 2,32 Prozentpunkten ergibt sich daher die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass Deutsche Post derzeit als "Gut" einzustufen ist. Der GD200 des Wertes verläuft bei 42,22 EUR, während der Kurs der Aktie bei 44,905 EUR liegt, was einer Abweichung von +6,36 Prozent entspricht. Ebenso ergibt sich auf Basis der vergangenen 50 Tage ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 41,59 EUR, was einer Abweichung von +7,97 Prozent entspricht. Insgesamt führt die technische Analyse zu dem Rating "Gut".

Basierend auf diesen Analysen lässt sich festhalten, dass die Anlegerstimmung die Aktie von Deutsche Post als angemessen bewertet ansieht, wobei die technische Analyse ebenfalls positive Signale sendet.