Deutsche Post Aktie: Abwärtstrend aber +31,11% Kursziel erwartet

Die Aktie befindet sich derzeit in einem Abwärtstrend und hat in den letzten 30 Tagen um 7,06% an Wert verloren. Die Analysten sind ebenfalls eher pessimistisch gestimmt und rechnen mit einem leichten Umsatz- und Gewinnrückgang im Vergleich zum Vorquartal. Auf Jahressicht wird ein Rückgang von -10,20% beim Umsatz und -22,60% beim Gewinn erwartet.

Trotz dieser Prognosen sind die Experten langfristig optimistisch für die Deutsche Post Aktie. Auf Sicht von 12 Monaten wird ein Kursziel von 51,40 EUR errechnet, was einem potenziellen Gewinn von +31,11% entspricht.

Insgesamt ist die Charttechnik jedoch wenig vielversprechend. Der Kurstrend ist stark negativ und der Gleitende Durchschnitt 50 bietet aktuell keine Unterstützung für die Aktie.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Quartalsbilanz tatsächlich entwickeln wird und wie...