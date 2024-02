Deutsche Pfandbriefbank, tut es schon wieder!

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse der Deutsche Pfandbriefbank ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 6,67 ist das KGV deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 57,34. Dies bedeutet, dass die Aktie deutlich unterbewertet ist. Aufgrund dieser Kennzahl wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv. Trotzdem gab es in den letzten zwei Wochen statistische Auswertungen, die einen Überhang von Verkaufssignalen ergaben. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite der Deutsche Pfandbriefbank mit -3,17 Prozent mehr als 8 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche liegt die Rendite mit 6,99 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Deutsche Pfandbriefbank aktuell bei 6,5 EUR. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung, da der Aktienkurs selbst bei 3,76 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -42,15 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage erhält die Aktie ein "Schlecht"-Signal, da der GD50 derzeit bei 5,51 EUR liegt, was einer Differenz von -31,76 Prozent entspricht. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse daher "Schlecht".