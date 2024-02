Deutsche Pfandbriefbank fürchtet um noch mehr Kredite - Gewinnziel erreicht

GARCHING (dpa-AFX) - Die Immobilienkrise hat bei der Deutsche Pfandbriefbank Ende 2023 noch tiefere Spuren hinterlassen. Der Vorstand stockte die Risikovorsorge für drohende Kreditausfälle im vierten Quartal deutlich auf, wie der Finanzierer von Gewerbeimmobilien überraschend am Mittwoch in Garching bei München mitteilte. Erst im November hatte der scheidende Vorstandschef Andreas Arndt sein Gewinnziel vor allem wegen fauler Kredite in den USA zusammengestrichen. Nach vorläufigen Zahlen erzielte die Bank 2023 nun einen Vorsteuergewinn von 90 Millionen Euro und lag damit am unteren Ende der gesenkten Zielspanne.

Im vierten Quartal legte der Vorstand noch mehr Geld für faule Kredite zurück. Hatte die Bank in den ersten neun Monaten erst 104 Millionen Euro in die Risikovorsorge gesteckt, wuchs diese Summe bis zum Jahresende den Angaben zufolge auf 210 bis 215 Millionen Euro.

Der Kurs der Pfandbriefbank-Aktie war vor der Mitteilung um rund sechs Prozent abgesackt. Nach den Neuigkeiten machte das Papier einen Großteil der Kursverluste wett und büßte zuletzt 0,8 Prozent an Wert ein./stw/