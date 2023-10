Deutsche Pfandbriefbank: Umsatzsteigerung und Gewinnrückgang erwartet - Quartalsbilanz im Fokus

Deutschlandweit warten Aktionäre gespannt auf die bevorstehende Quartalsbilanz der Deutschen Pfandbriefbank. In 166 Tagen wird das Münchner Unternehmen seine Zahlen für das 4. Quartal präsentieren. Doch was kann man in Bezug auf Umsatz und Gewinn erwarten? Und wie hat sich die Deutsche Pfandbriefbank Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

In Hinblick auf den Umsatz gehen Analysten davon aus, dass es im Vergleich zum Vorquartal ein starkes Plus geben wird. Im 4. Quartal des letzten Jahres konnte die Deutsche Pfandbriefbank einen Umsatz von 131,00 Mio. EUR verzeichnen, während jetzt mit einem Anstieg um +79,73 Prozent auf 235,45 Mio. EUR gerechnet wird. Der Gewinn hingegen soll voraussichtlich um -20,00% auf 41,60 Mio. EUR fallen.

Auf Jahressicht sieht die Prognose der Analysten eher optimistisch aus: Der Umsatz soll um...