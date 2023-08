Deutsche Pfandbriefbank: Trotz Kursverlust, Experten prognostizieren 24% Erholung

Deutsche Pfandbriefbank hat eine schwierige Zeit hinter sich. In den letzten 30 Tagen ist der Aktienkurs um satte 6,09% gesunken. Das liegt zum einen an den unsicheren Quartalszahlen, die das Unternehmen bald veröffentlichen wird, zum anderen aber auch an negativen Prognosen von Analysten für das kommende Jahr.

Trotzdem gibt es auch Lichtblicke: Laut Expertenschätzung soll der Aktienkurs auf Sicht von 12 Monaten auf 8,80 EUR steigen. Das wäre ein Gewinn von immerhin +24,12%. Aktionäre, die jetzt noch einsteigen wollen, könnten also durchaus profitieren.

Doch wie sehen die Zahlen für das aktuelle Quartal aus? Die Analysten rechnen mit einem leichten Umsatzminus im Vergleich zum Vorquartal. Statt der erreichten 128 Mio. EUR wird nun ein Rückgang auf 0 EUR erwartet. Auch beim Gewinn sieht es nicht rosig aus: Hier wird ein...