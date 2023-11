Deutsche Pfandbriefbank: Reduzierung der Gewinnprognose

Angesichts der länger anhaltenden Schwäche am Markt für gewerbliche Immobilien hat die Deutsche Pfandbriefbank AG (pbb) heute ihre Risikovorsorge deutlich aufgestockt. Für die ersten neun Monate des Geschäftsjahrs 2023 beläuft sich das Risikovorsorgeergebnis auf minus 104 Mio. € (9M2022: -38 Mio. €). Das Vorsteuerergebnis liegt damit bei 91 Mio. € (IFRS, Konzern, ungeprüft) nach 159 Mio. € im Vorjahreszeitraum.

Trotz der steigenden Vorsorge und zusätzlicher Investitionen im Rahmen des laufenden Strategieprogramms erwartet die pbb für das laufende Geschäftsjahr insgesamt ein Vorsteuerergebnis in Höhe von 90 bis 110 Mio. € (IFRS, Konzern). In ihrer Prognose vom Jahresanfang 2023 war die pbb noch von einem Vorsteuerergebnis in der Bandbreite von 170 bis 200 Mio. € ausgegangen. Die neue Gewinnprognose für das laufende Jahr berücksichtigt weitere Risikovorsorge im vierten Quartal, einschließlich der eventuellen Dotierung eines neuerlichen Management Overlays.