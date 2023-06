Deutsche Pfandbriefbank: Potenzial von +40,51% zum Kursziel von 9,59 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Pfandbriefbank":

Die Aktie der Deutsche Pfandbriefbank konnte am letzten Handelstag im Finanzmarkt ein Plus von +2,17% verzeichnen. In den vergangenen fünf Handelstagen ergab sich insgesamt jedoch ein Minus von -0,94%. Die aktuelle Stimmung am Markt ist neutral.

Dennoch sind Analysten überzeugt davon, dass die Aktien der Deutsche Pfandbriefbank unterbewertet sind. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 9,59 EUR und würde damit einen Anstieg um +40,51% bedeuten.

Von den insgesamt elf Analysten empfehlen zwei die Aktie als “Starken Kauf”. Vier Experten setzen das Rating auf “Kauf”, während vier weitere es als “Halten” bewerten. Nur einer plädiert für einen Verkauf.

Der Anteil an optimistischen Analysten beträgt somit +54,55%. Auch das Guru-Rating wurde mit 3,55 bestätigt.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Obwohl die jüngste Entwicklung eher