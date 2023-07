Deutsche Pfandbriefbank: Potenzial von 37,08% - Kursziel bei 9,28 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Pfandbriefbank":

Am Finanzmarkt hat die Deutsche Pfandbriefbank gestern eine leichte Kursentwicklung von -0,95% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen konnte jedoch ein positives Ergebnis in Höhe von +1,04% erreicht werden. Die Bankanalysten sind sich einig und schätzen das mittelfristige Kursziel der Aktie auf 9,28 EUR. Das würde ein Potential von +37,08% für Investoren bedeuten.

Aktuell gibt es unterschiedliche Einschätzungen unter den Analysten bezüglich des Kaufempfehlungsgrades. Zwei Experten halten die Aktie sogar für einen starken Kauf und vier weitere teilen diese Meinung mit einem Rating “Kauf”. Drei Experten empfehlen dagegen die Bewertung “halten” und zwei andere Analysten plädieren sogar dafür die Aktie sofort zu verkaufen.

Zusammengefasst ergibt sich somit ein Anteil optimistischer Analysteneinschätzungen in Höhe von...