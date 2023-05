Deutsche Pfandbriefbank: Potenzial von +30,45%

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Pfandbriefbank":

Die Aktie der Deutschen Pfandbriefbank ist laut Analysten aktuell unterbewertet und bietet ein Kurspotenzial von +30,45%. Das Kursziel liegt bei 9,64 EUR.

• Am 29.05.2023 lag die Entwicklung bei -0,87%

• Guru-Rating beträgt nun 3,55 nach zuvor ebenfalls 3,55

In den letzten fünf Handelstagen verzeichnete die Aktie einen Rückgang um -4,03%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Während einige Experten optimistisch sind und ein starkes Kaufsignal sehen (2 Analysten), bewerten andere das Papier als “halten” (4 Experten) oder empfehlen sogar einen Verkauf (1 Experte). Insgesamt überwiegen jedoch mit einem Anteil von +54,55% die positiven Einschätzungen.

Trotz des schwachen Trends in den letzten Tagen bleiben die Bankanalysten mittelfristig optimistisch und sehen ein großes Kurspotenzial für Investoren. Auch der...