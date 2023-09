Deutsche Pfandbriefbank: Potenzial von +25,33% laut Analysten - Kursziel bei 9,08 EUR

Die Deutsche Pfandbriefbank-Aktie ist nach Ansicht von Experten unterbewertet. Das Kursziel der Aktie liegt um beeindruckende +25,33% über dem aktuellen Preis.

• Am 01.09.2023 verzeichnete die Aktie einen Verlust von -0,48%

• Das aktuelle Kursziel liegt bei 9,08 EUR

• Guru-Rating bleibt auf einem Niveau von 3,50

Gestern hatte die Deutsche Pfandbriefbank an der Börse eine negative Entwicklung von -0,48%. In den letzten fünf Handelstagen stieg die Aktie jedoch insgesamt um +0,84%, was auf einen relativ neutralen Markt hindeutet.

Obwohl einige Bankanalysten mit dieser Entwicklung gerechnet haben dürften – denn insgesamt herrscht eine eindeutig positive Stimmung – glaubt der Durchschnitt der Analysten weiterhin an das mittelfristige Potenzial und hat ein Kursziel für die Aktie bei 9,08 EUR festgelegt. Wenn diese Schätzung...