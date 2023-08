Deutsche Pfandbriefbank: Kursziel von 9,28 EUR wird erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Pfandbriefbank":

Die Aktie der Deutschen Pfandbriefbank wird nach Ansicht von Analysten derzeit nicht angemessen bewertet. Das wahre Kursziel liegt um +21,23% über dem aktuellen Preis.

• Die Deutsche Pfandbriefbank hat am 04.08.2023 um +1,12% zugelegt

• Das Kursziel für die Deutsche Pfandbriefbank beträgt 9,28 EUR

• Das Guru-Rating bleibt bei 3,36

Am gestrigen Tag stieg der Börsenkurs der Deutschen Pfandbriefbank um +1,12%. Insgesamt konnte das Unternehmen in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung verzeichnen und damit an Optimismus gewinnen.

Das aktuelle Kursziel für die Aktie der Deutschen Pfandbriefbank liegt bei 9,28 EUR. Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten ist dabei ein mittelfristiges Ziel auf diesem Niveau zu erreichen. Dies würde eine Wertsteigerung von +21,23% gegenüber dem aktuellen Preis bedeuten....