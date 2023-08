Deutsche Pfandbriefbank: Kursziel von 9,28 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Pfandbriefbank":

Die Aktie der Deutschen Pfandbriefbank hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine negative Kursentwicklung hingelegt. Gestern verzeichnete das Unternehmen einen Rückgang um -5,99%, was das Gesamtminus auf -6,61% erhöhte. Die Stimmung am Markt ist dementsprechend pessimistisch.

Analysten sind jedoch der Meinung, dass die Aktie der Deutsche Pfandbriefbank aktuell unterbewertet ist. Das mittelfristige Kursziel des Unternehmens liegt bei 9,28 EUR und bietet Investoren ein Potenzial von +29,97%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends.

Von den insgesamt zehn Bankanalysten empfehlen zwei Analysten die Aktie als starken Kauf und vier weitere setzen sie auf “Kaufen”. Drei Experten bewerten das Papier mit “Halten”, während zwei davon überzeugt sind, dass es verkauft werden sollte....