Deutsche Pfandbriefbank: Ein Kursziel von 9,08 EUR deutet auf ein Potenzial von +38,63% hin

Die deutsche Bank Deutsche Pfandbriefbank erzielt am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von +0,92%, was in vollem Gegensatz zur pessimistischen Marktstimmung steht. Das mittelfristige Kursziel der Aktie liegt bei 9,08 EUR und weist damit ein Potenzial von +38,63% auf.

• Am 06.10.2023 hat die Deutsche Pfandbriefbank einen Zuwachs von +0,92%

• Das aktuelle Kursziel beträgt 9,08 EUR

• Der Guru-Rating ALT wurde beibehalten mit einem Wert von 3,50

Laut den Durchschnittsergebnissen der Bankanalysten ist das Potential dieser Aktie beachtlich. Allerdings teilen nicht alle Experten diese positive Einschätzung nach der jüngsten schwachen Trendentwicklung.

Von insgesamt zehn renommierten Analysten empfehlen drei die Aktie als starken Kauf und vier halten sie für optimistisch aber nicht euphorisch (“Kauf”). Drei Analysten geben den...