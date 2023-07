Deutsche Pfandbriefbank: Kurspotenzial von +31,82% - Analystenmeinungen

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Pfandbriefbank":

Die Aktie der Deutschen Pfandbriefbank wird nach Meinung von Experten momentan nicht korrekt bewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 9,28 EUR und somit um +31,82% höher als derzeit.

Am gestrigen Handelstag konnte die Deutsche Pfandbriefbank eine positive Entwicklung von +0,07% verzeichnen. Insgesamt stieg die Aktie in den letzten fünf Handelstagen um beachtliche +4,14%. Die Stimmung am Markt ist demnach optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie der Deutschen Pfandbriefbank beträgt laut Bankanalysten 9,28 EUR. Somit könnte sich ein Investitionspotenzial von +31,82% ergeben. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung und einige teilen ihre Einschätzung nicht.

Aktuell halten 2 Experten die Aktie für einen starken Kauf und weitere 4 sehen sie eher optimistisch mit einem “Kauf”-Rating. Drei andere haben das...