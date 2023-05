Deutsche Pfandbriefbank: Kurspotenzial bei +13,15% - Aktie wird als unterbewertet angesehen

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Pfandbriefbank":

Die Aktie von Deutsche Pfandbriefbank hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Kursentwicklung hingelegt. Gestern stieg der Wert um weitere +1,19%, was zu einem Gesamtergebnis von +1,07% führt. Die Stimmung am Markt ist daher aktuell relativ optimistisch.

Bankanalysten sehen das Kursziel für die Aktie im Mittelfristzeitraum bei 9,64 EUR. Wenn diese Einschätzung zutrifft, ergibt sich ein Potenzial von +13,15%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Meinung nach der jüngsten positiven Entwicklung.

Laut aktuellen Analysen sind jedoch 54,55% der Analysten noch optimistisch gestimmt und empfehlen einen Kauf oder halten die Aktie zumindest für vielversprechend. Zwei Analysten empfehlen sogar einen starken Kauf. Das Guru-Rating beträgt nun 3,55 nach einer unveränderten Bewertung zuvor.

Zusammenfassend lässt sich...