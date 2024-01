Deutsche Pfandbriefbank-Anleger sollten sich noch gedulden!

Die Deutsche Pfandbriefbank hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,17 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche eine Underperformance von -10,9 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite der Bank um 16,59 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der Deutschen Pfandbriefbank-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 6,99 EUR lag. Der letzte Schlusskurs von 6,155 EUR liegt um 11,95 Prozent darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der letzte Schlusskurs von 6,12 EUR liegt jedoch nahe dem 50-Tages-Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Verglichen mit anderen Unternehmen aus der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" hat die Deutsche Pfandbriefbank ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6, was im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 51 eine Unterbewertung bedeutet. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf Dividenden schüttet die Deutsche Pfandbriefbank höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Thrifts & Hypothekenfinanzierung, mit einer Differenz von 8,26 Prozentpunkten. Aufgrund dieser Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut".